612基金無申註冊案　辯方指被告施城威只是僱員　無最終決定權

已解散的「612人道支援基金」5名信託人，包括藝人何韻詩、前主教陳日君、大律師吳靄儀、學者許寶強及立法會前議員何秀蘭，連同該基金秘書兼社民連成員施城威，各否認1項沒有在指明時限內申請註冊或豁免註冊社團罪。案件今（5日）於西九龍裁判法院續進行結案陳詞，辯方指基金秘書施城威只是僱員角色，其角色與5名信託人存在階級上的不同，他在612基金中沒有相互權利及義務，僅有承包商關係。案件將於11月25日裁決。

傳票控罪指稱，6名被告於2019年7月16日至2021年10月31日期間，在香港作為本地社團「612人道支援基金」的幹事，沒有在指明限時內，遵從香港法例151章《社團條例》第5(1)條的規定，為「612人道支援基金」申請註冊或豁免註冊社團。

辯方今續陳詞。施城威的代表大律師陳詞指，施在基金中任秘書處總幹事一職，相較其餘5名被告的信託人，施只是僱員身份，他沒有最終決定權，調用基金前亦須得到5名信託人的批准，他的角色與5名信託人存在階級上的不同。辯方續指，施不單止不是幹事，甚至談不上是成員，並舉例大律師公會的行政幹事亦非公會成員。雖然控方指稱施在612基金中統籌行政，包括為其他僱員支薪及處理強積金等事宜，而施亦曾透過其個人銀行戶口處理款項。但辯方指出，施及其獨資經營的ET Aqua Consultancy只是一個代理或經紀角色，為612基金提供行政之便；另除施以外，亦曾有其他職員使用個人戶口處理款項，包括借款給示威案被告作保釋金。

案件編號：WKS 4829-4834/2022