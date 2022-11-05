燒烤場重開首周末　部分爐續封人流少　市民嘆使費變超貴

新冠肺炎疫情近日穩定，港府上月底終於宣布自本周四(3日)起，陸續重開轄下已停開多時的燒烤場地，呢個冬天終於可以燒嘢食啦！而今日(5日)是政府燒烤場重開後的首個周末，《東網》記者前往石澳泳灘燒烤場，卻見現場仍有部分燒烤爐未解封，且場內人流稍疏，暫不見以往一爐難求的景象。有在場市民表示，現時購置燒烤用品「超級貴」，較過去貴3成，亦有商戶指出燒烤食品來貨價大增，無奈需加價。

防疫政策近期再度鬆綁，關閉至今超過800多天的公眾燒烤場地終於重開，惟郊野公園的露營地點將繼續關閉，且12人限聚令仍然生效。攜一家大小來燒烤的市民胡先生稱，想趁假日帶小朋友到海邊放風，故一早前來燒烤場「霸位」，惟到場後發現人流較預期少，不過他認為重開場地能為市民增添可供休憩的地方，期望未來會再放寬更多措施。

喜愛到戶外燒烤的市民葉先生慨嘆燒烤用品費用整體較以往貴3成，他指出疫情前開支約為500港元，惟時隔2年多，今次的燒烤開支卻遠超800港元，直言感到「超級貴」。而在附近售賣燒烤用品的店舖負責人葉先生則稱，相信因近日天氣不穩導致人流疏落，生意額未見有明顯升幅，並且燒烤用具來貨價較以往增2至3成，無奈下只能加價。