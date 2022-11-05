施政報告社福政策不足　民間團體要求當局正視

新一份施政報告上月19日發布，惟不少民間團體均認為是次施政報告社福政策內容未及到位，包括扶貧政策、照顧者正名、殘疾人士照顧不足等。議員狄志遠今日(15日)連同勞工及福利局副局長何啟明、議員林振昇以及多個公民社會基層團體，線上線下超過一百人，共同舉辦「就2022年施政報告社福政策補漏拾遺研討會」，向政府正面提出意見，讓政府正視公民社會的聲音。

出席的團體代表包括香港能仁專上學院校長汪國成教授、明愛長者聯會主席陳鉅庭、香港社區組織協會副主任施麗珊、關注學童發展權利聯席陳映君等。不少民間團體均表示，施政報告的社福政策內容仍未有完整的規劃和理念，未能涵及所有弱勢社群的需要，例如十多年來至今未設立殘疾人士事務委員會，讓團體共同討論相關支援政策，亦未有顧及弱智人士家長的需求，以及政府在扶貧工作方面仍然是紙上談兵，沒有具體方針、指標和策略。亦有關注基層婦女和學童的團體指出，疫情對貧窮家庭的影響甚深，基層學童的學習進度嚴重緩後，無論學習或是課外活動都需要政府有更多的支援和津貼，亦提倡政府需要全面檢討現行綜援機制。

狄志遠表示，社福政策仍有許多進步空間，政府需要再加把勁，會繼續聯同眾民間團體更進一步爭取各項訴求，務求填滿施政報告中有所遺漏的地方。他亦強調研討會結束後會和相關民間團體協作和跟進，如居家安老、殘疾人士及特殊學習需要兒童等都會是接下來的跟進重點，絕不希望研討會只流於「吹水」。