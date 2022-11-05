承辦關愛隊毋須標榜「愛國愛港」　麥美娟：其實你係就係

政府將成立18區關愛隊，明年首季在南區和荃灣試行。民政及青年事務局局長麥美娟表示，暫未定試行期限，但不會以年計，若兩區運作順暢，便可逐一在其他區推展。至於會否排除泛民參與關愛隊時指，她稱承辦關愛隊的地區團體毋須標榜「愛國愛港」，「其實你係就係」，不過有關團體需要長期服務社區、有地區組織網絡及跨區動員能力等，只要支持一國兩制、愛香港的人都可以參與。

民青局明年會先試行關愛隊，麥美娟出席電視節目時表示，試行多久未有定案，但一定不會試行一年，運作順利後會開始在其它區做。她說關愛隊隊員會由民政專員委任，承辦的地方團體要符合一定條件。被問到承辦團體是否需要「愛國愛港」，麥指毋須刻意標榜，「其實你係就係」，不需要標榜。被問到民主黨、民協等能否承辦關愛隊，她稱會考慮團體是否熟悉社區、有地區組織網絡，以及能夠長期提供服務，只要是真心擁護「一國兩制」方針，熱愛香港及遵守《基本法》和特區法律，都是建設香港的積極力量，當局不會排除某些人參與地區工作，會公平地考慮。

而關愛隊職責會否與區議員工作重疊？麥美娟指兩者職責沒重疊、亦非從屬關係。區議會改革方面，當局正就地方行政進行檢討，她認為有組織反映地區意見、協助政府施政是好事，但必須要是非政權性組織。

另外，「青年發展藍圖」將在年底前推出，麥美娟指政府已舉行逾百場諮詢會，希望整合政府各方面的青年政策，而該藍圖是「活文件」，年底發布的只是第一個版本，日後會按社會發展檢視。被問到諮詢期間有沒有接觸反修例示威者，促進社會復和，麥稱政府服務的是每一位年輕人，認為毋須刻意強調見過某一批人，制訂藍圖時考慮到不同背景、界別和階層的年輕人的需要，強調政府明白年輕人的訴求，希望政策惠及每一位年輕人。