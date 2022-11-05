醫管局職員下周三起　列密切接觸者翌日快測無病毒可復工

本港新冠肺炎疫情持續。醫院管理局昨日(4日)向員工發出最新的《防疫快訊》，列明由下周三起(9日)，會調整被列為密切接觸者的職員返回工作崗位的安排，若快速抗原測試顯示不帶病毒，最快可於第一天(DAY 1)上班(被列為密切接觸者當天為DAY 0)，換言之相關員工被列為密切接觸者後最快翌日可復工。當局解釋，有鑑於香港即將進入流感季節及疫情的最新發展，在考慮抗疫和流感季節的醫護人手需求及平衡感染控制風險後，當局決定修訂有關工作安排。

按醫管局最初做法，員工被列為密切接觸者當日起計為第零天，員工於第7天快速測試無驗出病毒後便可返回工作崗位。其後由今年9月2日起，當局再更新為員工可於居家檢疫第5天在家進行混合拭子核酸檢測，若翌日凌晨12時前獲短訊通知結果無驗出病毒，第6天通知上司並呈報結果後便可上班。而據醫管局昨日最新發出的《防疫快訊》，員工若被列為新冠確診病人的密切接觸者，須向主管報告及進行評估，若員工的快速抗原測試無驗到病毒、無任何感染徵狀及身體狀況適合返回工作崗位，醫管局會向衞生防護中心呈報。中心會為合適的員工根據《預防及控制疾病規例》解除隔離令，以便員工可安排返回工作崗位。

醫管局回覆《東網》查詢時表示，員工返回工作崗位後，須於被列為密切接觸者的首6天每天進行核酸測試、在工作期間必須佩戴外科呼吸器及單獨用膳等。部分病人感染風險較高的部門，會個別考慮有關員工的工作安排。局內的感染控制專家已就安排進行風險評估，包括現時局內超過99%員工已接種3劑新冠疫苗、超過80%住院病人已接種兩劑或以上新冠疫苗，相信有關安排不會增加公立醫院病人或員工感染新冠病毒的風險。局內的感染控制專家已就安排進行風險評估。