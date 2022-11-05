政Whats噏：密集式訓練　黃俊碩考獲泳池救生章

本業係會計師嘅議員黃俊碩(Edmund)，繼早前獲醫療輔助隊頒發長期服務獎章後，及後又趁著7至8月嘅時間空檔進行泳池救生訓練，結果考取香港拯溺總會發出嘅《泳池救生章》資格。即是話，又多一項服務社會嘅技能。

有關《泳池救生章》資格，其實2004年Edmund就讀大學期間已經取得，然後就隨同所屬泳會到康文署轄下泳池擔任義務救生員工作。儘管後來因會計師工作繁忙，2010年有關資格到期後無暇續證，但再考取《泳池救生章》嘅念頭並無淡忘。之不過，要通過覆修考試就必須具良好體能同技術要求，然而今年年初Edmund染疫，康復後感到體能不及往時，加上議會工作忙碌，難以進行有系統嘅體能訓練；到後來要應付密集式訓練，Edmund曾萌生放棄嘅念頭，幸好喺同學同教練嘅鼓勵下一齊走到終點。

Edmund回想過去喺康文署泳池擔任義務救生員工作，既可了解不同政府部門運作，亦體會到拯救工作事關重要，只要稍不留神，就可能出現不可挽回嘅後果；而呢份經驗亦時刻警醒Edmund作為議員，處理各項立法工作時亦務必小心行事，慎用公權力，並且以社會整體利益為依歸，畢竟能力越大，責任亦越大咁話。