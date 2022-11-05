「0+3」無助餐飲業　議員批「黃碼」不合宜　業界促防疫再鬆綁

本港實施「0+3」入境檢疫措施後，惟離境人數反而遠高於入境數字，無助有效恢復本港經濟。有議員今日(5日)更指出，「0+3」對支援旅遊業的成效不大，放寬措施只對提供外遊的旅行社有好處，而且「黃碼」對遊客在港活動亦有很大限制，更不合時宜，又指現時約8成旅行社生意量只回復到新冠肺炎疫情前的1成。而餐飲業界則希望七人欖球賽完結後，可進一步放寬防疫措施，以及給予業界清楚知道何時正式復常。

議員姚柏良指出，持黃碼人士可上學上班，但他們亦要中途除口罩用膳，更何況到訪博物館不用除下口罩或入球場欣賞賽事，此情況相對不合理。他認為，旅行團亦有領隊導遊提醒旅客需要遵守防疫措施，並非高危活動。另外，他亦建議可讓「黃碼」旅客到訪指定餐廳或旅遊景點。他指出，2018年的入境旅客為香港帶來3,000多億港元收益，惟本港今年初至今，估計可能損失1萬億港元。

香港餐飲聯業協會會長黃家和亦稱，很多做旅客生意的餐廳經營十分困難，而部分市民在此刻出境旅遊，對本地飲食業的生意有減少的情況，而部分準備日後外遊的市民亦不太願意進行大量消費。他又指，實行「0+3」後，可能到今年年尾會有約100萬人次從本港出境旅遊，若每人平均消費約3萬港元，則會有300億港元的資金向外流失。黃希望政府可更加放寬防疫措施，以及為復常提供清晰安排。而姚則希望盡快實施「0+0」措施，亦要審視是否需要抵港人士進行幾次檢測的要求。