警破假冒官員騙案拘20歲青年　至少牽涉7案呃逾900萬元

今年9月24日至10月4日，警方港島總區接獲3宗假冒官員騙案，受害者不約而同收到自稱內地執法人員的騙徒電話，內容指控他們涉嫌干犯洗黑錢相關罪行，再要求各人交出銀行戶口資料，以作凍結資金及調查之用。過程中，有騙徒曾親自接觸受害人，並且訛稱為本地執法人員，向他們出示虛假的內地法庭手令，由於手令上載有事主個人資料，受害人不虞有詐，隨之墮入騙徒圈套，合共被騙去超過580萬港元，相關款項則分別流入6個本地戶口和2個內地戶口。

港島總區及中區警區情報組及後展開聯合調查，經深入調查及分析大量閉路電視影像後，迅速鎖定一名懷疑與案有關的目標人物，昨日(4日)掩至將軍澳區拘捕該名20歲本地無業青年，涉嫌「以欺騙手段取得財產」，同時成功阻止另一宗騙案發生。警方從疑犯身上起回約9萬港元懷疑騙款、多張虛假法庭拘捕令及一張偽造警察委任證，其後經進一步追查，相信疑犯亦牽涉區內另外4宗類似騙案，連同上述案件，總共涉款超過900萬港元。被捕人士現正被扣留調查，案件交由中區警區重案組跟進。

警方表示，今年首3季共錄得1,600多宗電話騙案，主要手法仍然是假冒官員及「猜猜我是誰」，涉案金額高達逾7億港元。警方強調，本地及內地執法人員不會透過網上或電話要求市民交出銀行或提款卡密碼，如遇到有人自稱執法部門，要求交出相關資料，市民應主動查證，報警求助。