米埔保護區藏生機　今明「步走大自然」　一家大細賞美景

米埔自然保護區是香港生物多樣性最豐富的地區之一，為推廣自然保育，世界自然基金會香港分會於今日(5日)起一連兩天舉行「步走大自然2022」活動。今年活動以「探索米埔無限生機」為主題，讓參加者認識米埔獨特的野生生物。環境及生態局副局長黃淑嫻在開步禮上致詞表示，自然基金會香港分會獲環境保護署的鄉郊保育資助計劃批出「智慧濕地–結合傳統與創新科技的管理」項目，透過物聯網優化米埔自然護理區的環境監測，提升濕地管理效率，政府將繼續推動及支持自然保育的研究工作。

世界自然基金會香港分會將在米埔的不同地方，展示研究人員在濕地的有趣發現，讓參加者了解研究人員如何用紅外線相機拍攝歐亞水獺、如何借助水牛塑造開掦的淡水沼澤等。參加者可沿途欣賞米埔美景，並參與各種小遊戲，如填色比賽、水鳥追蹤、參觀基圍博物館等；更可以在活動期間學習製作棲架模型，完成後把自己的作品帶回家。

一連兩日的活動入場時間為上午9時至下午5時，市民需留意最後一班由元朗站開出的穿梭巴士為下午1時正。票價方面，成人票價為550港元；5至17歲的青少年票價為450港元；65歲或以上的長者票價為450港元；另有組合優惠價格，如市民一家大細一同到場可以優惠價格購買門票。