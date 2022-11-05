今增5111確診　多18名患者亡　本地再揭4宗XBB

新冠肺炎疫情仍未平，衞生署衞生防護中心公布，本港今日(5日)新增5,111宗確診個案，當中494宗屬輸入病例。而醫管局新增18名患者在公立醫院離世，屬近期新高，第5波截至目前累計10,244名新冠死者。

至於變種病毒個案方面，本地再發現4宗XBB、1宗XBD及5宗BQ.1.1個案。截至今日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現208宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、11宗BF.7，以及29宗BQ.1.1亞系個案；而本地個案中亦累計發現11宗XBB、9宗XBD、1宗BA.2.75.2及19宗BQ.1.1亞系個案。

另外，有消息指，伊利沙伯醫院上周六(10月29日)起懷疑出現院內爆疫，該院一個上消化道外科病房有1名病人首先確診，其後再有至少6名護士及文員先後中招，當中1名職員本周四(3日)後更被調派至其他病房。至於爆疫病房據悉目前仍未停收新症及進行徹底消毒。