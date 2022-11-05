多50處納強檢　半山聯邦花園及西貢帝琴灣凱弦居上榜

再增50個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案或污水驗出病毒，均被納入強檢名單，政府今日(5日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該個地方的人士，須於明日至後日(6日至7日)期間進行病毒檢測。

污水驗出病毒的地點如下：

1.大埔帝欣苑28至37座

2.大埔廣福邨廣平樓

3.觀塘安達邨孝達樓

4.東涌東環5A、5B、6A、6B座及2、3號住宅大樓

5.大埔大埔花園A至P座

6.大埔大埔中心16及17座

涉及多宗病例的地點如下：

1.深水埗海達邨海榮樓

2.馬鞍山欣安邨欣喜樓

3.香港仔石排灣邨碧綠樓

4.藍田康雅苑桃雅閣

5.黃大仙翠竹花園2座

6.筲箕灣耀東邨耀明樓

7.大角咀君滙港2座

8.鴨脷洲海怡半島御翠居

9.柴灣富景花園11座

10.沙田綠怡雅苑1座

11.大角咀港灣豪庭1座

12.將軍澳英明苑明安閣

13.天水圍天恒邨恒卓樓

14.將軍澳康盛花園3座

15.大圍海福花園福熹閣

16.西貢帝琴灣凱弦居10座

17.西灣河西灣河街23號富欣閣

18.深井浪翠園8座

19.將軍澳海翩滙5座

20.柴灣山翠苑翠珮閣

21.何文田欣圖軒4座

22.粉嶺御庭軒8座

23.銅鑼灣龍華花園2座

24.荃灣韻濤居A座

25.九龍灣麗晶花園6座

26.屯門大興花園2期2座

27.屯門兆麟苑華麟閣

28.沙田駿景園10座

29.將軍澳安寧花園3座

30.半山區聯邦花園威尼斯閣

31.紅磡馬頭圍道80號嘉朗豪庭

32.北角堡壘街42至46A號怡新大廈

33.東涌昇薈3座

34.長沙灣順寧道483號順景華庭

35.九龍城啟朗苑啟遙閣

36.柴灣怡翠苑暢怡閣

37.大埔汀角路61號樂賢居

38.紅磡家維邨家安樓

39.旺角富榮花園1座

40.青衣青俊苑俊豪閣

41.荃灣荃灣廣場1座

42.茶果嶺麗港城38座

43.青衣偉景花園2座

44.屯門龍門居16座