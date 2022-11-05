海嘯罹難人數冠絕自然災害　天文台引述聯合國籲增意識

海嘯鮮有發生，但卻可以帶來極端的致命危機，聯合國大會遂將每年的11月5日定為「世界海嘯意識日」。至於本港雖然出現海嘯機會不大，不過對於天災的認識亦相當重要，故香港天文台今日(5日)在社交平台facebook發貼表示，聯合國減少災害風險辦公室與聯合國系統內的其他機構合作，期望透過提升各國政府對海嘯的重視程度，及促進公眾對自然災害的認識，進一步減少災害發生時的衝擊。

「世界海嘯意識日」訂立於2015年12月，其概念源於四面環海的日本，現時全球有逾7億人生活在受海嘯威脅的地區，。根據聯合國資料顯示，在過去100年發生的58場海嘯中，共奪走超過26萬人性命，平均每次4,600人，超過其他任何自然災害。而造成死亡人數最多的是2004年12月發生的印度洋海嘯，波及14個國家，造成近22.7萬人死亡。

海嘯的傳播速度每小時可超過800公里，高度可達逾10米，為減少海嘯可能導致的人命傷亡，聯合國聯同國際社會持續增強預警機制，其中包括在2004年南亞海嘯後，建立印度洋海嘯警報及減災系統。聯合國期望，透過訂立「世界海嘯意識日」，提高全球的海嘯意識，並將會持續分享創新的防災方法。