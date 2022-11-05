政Whats噏：強積金輸錢難保障退休生活　潘國山促政府必須大有為

港人嘅退休保障三大支柱，分別係強積金、社會安全網、自己嘅積蓄。日前有報導指，估計強積金今年以來帳面累計虧損約2860億元，即僱員人均損失6萬多元！咁就令到好多打工仔擔心，去到退休之時自己個強積金戶口仲有幾多錢剩？沙田前區議員潘國山就質疑，由受託人公司去管理強積金嘅制度，打工仔只會處於弱勢，可以話「輸硬」；佢又指香港正步向老齡化社會，「小政府」嘅思維不足以應付，主張利用《施政報告》建議成立嘅「共同投資基金」去解決問題。

潘國山日前出席一個網台節目，當話題談及強積金受不景市道牽連而輸錢，佢同意今年環球經濟唔係咁好，股票巿場真係跌得好慘，不過強積金賠錢，股票拖累是否主因呢？其實美國股巿又唔係咁差喎。再者，仲有債券、外匯等投資渠道。講起外匯，佢唔覺得外匯係輸晒囉。佢話銀行目前嘅存款利息起碼都去到3厘或以上，只要攞筆錢去存定期，至少都封咗蝕本門先吖，點解會人均輸6萬？咁即係負責管理強積金嘅基金經理失職啦，係咪應該要扣佢錢呢？然而，現實情況係受託人公司基於盈利而去管理強積金，相關金融從業員本身亦站在不敗之地，打工仔交筆錢去金融巿場然後托佢哋去管理，必然處於弱勢，輸硬咁話。

就如何管理打工仔未來嘅養老金、棺材錢，潘國山指問題徵結其實係政府嘅作為。對於2016年政府否決「全民退休保障」，寧願透過加大長者生活津貼嘅做法，佢就有保留，話3915元嘅長者生活津貼根本幫唔到老友記，況且當下百物騰貴，政府真係要考慮一下長生津嘅金額。佢話面對社會老齡化，「空巢長者」、「留守長者」愈來愈多，政府不宜再抱持「小政府」嘅思維，而係要做「有為政府」。至於管理有關打工仔嘅養老金，佢話政府唔一定要將筆錢投放於金融巿場，反正《施政報告》提出成立「共同投資基金」，政府可以將呢筆錢挹注於有利可圖嘅基建項目以賺取穩定收益；譬如投放於依家話要興建嘅簡易公屋，將來嘅租金收入有數得計，資投回報亦清楚不過。