次輪全民強檢傍晚結束　共錄逾66萬人次參與

澳門新冠肺炎疫情復燃，當地政府早前宣布進行多次全民檢測。澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，次輪全民核酸檢測已於今日(5日)傍晚6時結束，累計採樣逾66萬人次，至於身在澳門而仍未完成全民強檢的人士，將須預約進行自費核酸檢測。而在結束前半小時，仍有不少市民趕至各檢測站，其中望廈體育中心核檢站人數不多，流大至暢順。

當局指出，若明日(6日)下午3時仍未參與全民強檢，其澳門健康碼會被轉為紅色，並由警方送至指定地點接受強制檢測，在原地等候直至核酸檢測結果無染疫才能離開，拒絕檢測者須接受指定地點醫學觀察。至於「黃碼」人士則須按衞生部門要求的次數進行核酸檢測；若已參與本次全民強檢，則當天毋須重複驗核酸。

此外，政府表示澳門健康碼會在下周三(9日)，自動移除「或同意衛生局在澳門出現疫情時，向身份證明局提取本人已登記在受影響區域內的住址」選項，屆時澳門居民須自行更新及填報正確的澳門常居地點資料，才可生成健康碼，政府又提醒當地居民需預早檢視目前澳門常居地點資料及完成更新。