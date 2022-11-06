解禁首個周六晚　蘭桂坊酒吧生意略增　疑似「麥難民」重現

隨着防疫措施進一步放寬，酒吧及食肆等場所陸續「解禁」，中環蘭桂坊一帶蘇豪區蒲點，適逢周末更添人氣，酒吧生意亦有所增加。

東網記者今日(6日)凌晨1時左右，到蘭桂坊一帶感受一下氣氛，發現不少酒吧內聚滿顧客，街上亦遊人如鯽，氣氛熱鬧。但亦有部分酒吧只有3數枱客人，並營業至凌晨2時便收舖。據其中一間酒吧店東邱先生表示，自本周四(3日)防疫措施進一步放寬，人流明顯有所增加，加上適逢周五及周六，近兩日生意額比平日都增加了幾成，而人流則與禁令前相若，他預計凌晨3時後人流逐步減少，故打算會於差不多時間收舖。邱又指，因「解禁」才數日，實際成效要繼續觀察未來日子的生意及人流情況，才可作判斷；他希望政府官能親身到來視察環境，體察實情後，能提供更多協助改善方案。

另外，「解禁」後尖沙咀北京道如常通宵營業的連鎖快餐店麥當勞，凌晨時分有兩名疑似「麥難民」的無家者，用餐後伏於枱上休息；東網記者擬上前採訪，惟2人睡意正濃，未有搭理。