唱高散貨買加密貨幣　騙案多多隨時輸身家

「唱高散貨」的騙案令不少人上當輸身家，騙徒推介受害人買「仙股」，實際上騙徒早在低位大量入貨，當受害人大手買入股票推高股價，騙徒即沽貨離場。去年12月，警方與證監會聯合行動拘逾10人，3間上市公司高層和管理層串通不法分子，經社交媒體開設「投資教室」群組。騙徒誘使他人大手買入指定股票，成功將股價推高2至6倍，獲利高達1.76億港元。另於去年3至4月，警方與證監會就同類案件採取行動拘16人，凍結款項、檢獲的現金及財物總值逾9億港元。

此外，加密貨幣投資騙案亦受關注，騙徒結識受害人後，會訛稱自己投資獲利，推薦由其操控、假冒交易所的線上加密貨幣交易平台，操縱對方所看到的內容，受害者以為獲利，會轉移更多加密貨幣賺取更多收益。當受害者欲從帳戶提取利潤時，騙徒會編造各種理由要求投入更多資金以 「解凍」帳戶，受害人始發現上當。今年10月，一名56歲女子報案指經網上結識的男子介紹，在網上應用程式買入加密貨幣後被騙，損失約1,660萬港元。

疫情下網購成本港主流消費模式，今年首8個月以網購騙案佔最多，有5,215宗，較去年同期增加40%，損失金額共4,680萬港元；其次為網上求職騙案，達2,018宗，按年升2.5倍，損失金額增近7倍至2.9億港元，當中以刷單賺佣騙案最常見。「賣豬仔」求職騙案亦引起各界關注，港人墮騙局被誘騙到東南亞國家工作，到埗後被禁錮甚至虐打，被迫從事電騙。港府共接獲46宗相關案件，35人確認安全，暫有18人已回港。