詐騙案急升38%　70多人墮高息投資陷阱重案組調查

騙徒無處不在，詐騙案成為本港近年主要罪案之一，最新數字顯示，今年首8個月接獲16,773宗詐騙案，平均每日70宗，較去年同期急升38%，損失金額更高達28億港元。近期至少有70多名港人墮入以12厘高息投資騙案，涉款近3,000萬港元，其中10多人已報警，案件交由油尖警區重案組跟進。有議員近日亦接獲多名受害人求助，呼籲市民投資要「睇清睇楚」。

投資騙案手法層出不窮，其中一個引魚上勾的就是高息投資。去年有一個標榜海外私人銀行的高息定存計劃，以12厘息吸引市民作定存，其中有人透過一間本地的中介公司前後將存入款項，起初首3個月確收到利息，但第4個月起再無收到利息，詢問保險業朋友才知12厘息的定存計劃，根本是不可能存在，始知道自己受騙。受益人遂向該中介公司追回本金，但多次追討均不果。

不過，涉事中介公司負責人馮先生向本報記者表示，曾有不少受害者向他追討，但事實上自己都有份投資，亦是受害人之一。馮續稱，受害者至少有70多人，他與其中10多人已報案，涉款逾千萬港元，案件已交由警方跟進，他亦向向立法會議員葛珮帆遞交請願信，尋求協助。他冀事件引起各界關注，警方跟進調查後將騙徒繩之於法。

警方發言人回覆本報時證實，警方於今年7月22日接獲一名36歲姓馮男子報案，指早前經營生意時認識一名41歲姓黃男子，對方游說他參與投資項目。報案人指初期能獲得回報，但其後對方稱銀行戶口遭凍結而未能派息，報案人亦未能與該名男子聯絡，懷疑受騙，遂報案。案中涉及損失金額約88萬港元，警方經調查後，案件列作「以欺騙手段取得財產」，暫未有人被捕。

根據數字，警方今年1至8月接獲16,773宗詐騙案，損失金額超過28億港元。其中網上投資騙案有1,131宗，較去年同期的590宗，升近92%；涉款金額543.6萬港元，較去年同期的257.2萬港元，飆升1.1倍。警方籲市民提防回報高得不切實際的投資計劃，切勿輕信在社交平台上發放的「內幕消息」，不要隨便簽署任何投資授權書。

葛珮帆指近日陸續接獲一些涉及高息投資騙案受益人的求助，事實上近年本港出現不少聲稱保本及高回報息率的境外投資產品，有市民因受產品高息回報的吸引而參與投資，最後發現受騙，損失慘重。她提醒市民要留意「邊有咁大隻蛤乸隨街跳」，標榜「超高息、冇風險」的投資，就大有可能是騙局，必須睇清睇楚，尤其千萬不要借錢來投資。