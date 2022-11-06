東方日報A1：密切接觸者免隔離　應包括平民

疫情持續將近3年，生活逐步復常是市民所願。醫院管理局向員工發出最新的《防疫快訊》，列明由11月9日起，若員工的快速抗原測試無病毒、無任何感染徵狀及身體狀況適合上班，該局會向衞生防護中心呈報，解除相關人士的隔離令，員工最快可於被列為密切接觸者後的翌日便復工。醫護密切接觸者率先解禁，可以免隔離，議員認為當局應進一步放寬，包括其他市民。

翻查資料，醫管局今年2月已開始更改員工防疫指引，員工被列為密切接觸者當日起計為零日，於第7天快速測試不帶病毒便可復工。其後由9月起，當局再更新為員工可於居家檢疫第5天在家進行混合拭子核酸檢測，若翌日凌晨12時前獲短訊通知結果無病毒，第6天通知上司並呈報結果後可上班。而根據當局公布的最新安排，會取代現行第6天可復工的安排，首批獲解除檢疫令的員工可於本月10日復工。

醫管局回覆查詢時解釋，近日與衞生防護中心商討醫護人員被列為密切接觸者後的工作安排，在考慮抗疫和流感季節的醫護人手需求，並平衡感染風險後而修訂。員工若被列為新冠確診病人的密切接觸者，需盡快向主管報告及評估。如員工的快速抗原測試不帶病毒、無任何感染徵狀及身體狀況適合上班，當局會向衞生防護中心呈報，中心會為其解除隔離令，員工可返回工作崗位。

當局表示，員工復工後須執行額外防感染控制措施，包括首6天每天做核酸測試、工作期間須佩戴外科呼吸器及單獨用膳等。部分病人感染風險較高的部門，會個別考慮員工的工作安排。

議員江玉歡表示理解本港醫護人手長期不足，醫管局需解決人手問題。不過她質疑，本港除了醫護人手不足，仍有不少行業同樣有人手短缺問題，「點解淨係醫管局員工可以減少隔離期，其他市民又唔得？」她認為，港府常因防疫措施而被人質疑「特事特辦」，促當局對市民一視同仁。

她又認為，港府應該在本月內推行入境措施「0+0」，及取消「被動查核」處所使用安心出行及「疫苗通」，「被動查核」處所包括商場、百貨公司、超級市場及街市／市集，進入人士毋須主動向處所掌管人出示疫苗接種紀錄或豁免證明書。她直指對「被動查核」處所的限制簡直「形同虛設」，「政府防疫得把口，根本無人會『嘟』，但係又要訂立啲條例擾民！」

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，醫管局的措施只是基於人手考慮，加上醫護會身穿一定的保護措施，故才有新指引調整。對於相關措施應否擴展至全港，他指本港免疫屏障高，家居接觸者染病情況比較少見；如要放寬防疫措施亦應先放寬「0+3」及放寬對持黃碼人士的限制，「到時就睇到放寬所有嘢之後，社會群體免疫水平有幾充足，自然可放寬密切接觸者的檢疫要求。」

公立醫院護士劉凱文表示難以理解醫管局為何會修訂相關措施，因新冠肺炎的潛伏期為2至3日，擔心措施或會增加院內爆發風險。他又認為，若當局認為本港疫苗屏障已建立，病毒致命性已大幅下降，便應盡快令社會全面復常，而非僅對醫管局員工待遇不同。

醫務衞生局回應說，整體而言，政府會繼續以「科學為本、精準抗疫、風險可控」的精神，適度調整抗疫措施。政府在調整各項抗疫措施時，必定會採取謹慎態度、穩紮穩打，務求預防疫情反彈，盡量避免在復常路上走回頭路。

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