九龍灣工廈違規派對房　14客無掃安心碼被罰款　負責人遭票控　

秀茂坪警區特別職務隊及反三合會行動組聯同牛頭角分區雜項調查隊及東九龍總區機動部隊人員昨日（5日）晚上約7時在區內展開代號「勇爵」的反罪惡行動，突擊搜查多間派對房間。

行動中，警方在臨興街32號一工業大廈發現有派對房間懷疑正在違規營業。單位內11名本地男子及3名本地女子，年齡介乎21至40歲，沒有在進入處所前掃描「安心出行」場所二維碼，及違反相關人數限制，即每一房間不得超過12人，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》，警方遂向他們發出定額罰款通知書。該場所一名姓廖(24歲)男負責人亦涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》，警方稍後會向其發出法庭傳票。

警方提醒，派對房間負責人及顧客須遵守《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》下的相關限制，每一房間不得超過12人。任何人士一經定罪，最高可被判罰款5萬港元及監禁6個月。警方呼籲市民顧己及人，嚴格遵守《預防及控制疾病條例》，以協助控制疫情。警方會繼續加強巡查，並會果斷對違例者採取執法行動，以減低病毒傳播風險。