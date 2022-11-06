反修例事件反映守法意識不足　林定國:要讓市民對法律有基本認識

施政報告提出成立「法治教育督導委員會」，律政司司長林定國今日(11日)在電台節目表示，2019年反修例事件的反映許多市民的守法意識不充分，對法律制度不了解，亦反映法治教育的重要性，成立「法治教育督導委員會」目標是讓市民對本港基本憲制秩序性法律有基本認識，不受錯誤資訊所影響，會以實際生活例子，將法律知識傳遞給港人。

他又稱，港區國安法對人權有保障，但外界甚至本港內部都有不全面，甚至故意的錯誤理解，有必要展開法治教育領袖培訓計劃等，協助推廣法治，明年稍後會推展「法治教育領袖培訓計劃」，不過對「領袖」人選則未有定案。他指出，很多人沒有耐心或認真去看清楚法律條文，只憑自己感覺，這樣並不理想。應用淺白的方法去鼓勵人多了解法律的重要，至於如何吸引人理解，要用「入得屋」的方法，用不趕客方法令他們理解。

至於《基本法》第23條立法，林定國稱正在研究，將參考其他司法管轄區的類似條例，確保法例「管用」能達至目的，現階段不會就研究工作定下死線，強調會在適合的時間立法。23條立法屬於憲制責任，在國際形勢複雜下，這條關鍵的法例要做得好，不希望朝令夕改。