Android版八達通集體死機　食肆老闆憂影響生意

市民消費經常使用的八達通今日出現集體「死機」情況！東網今日(6日)收到市民反映，大量使用Android版八達通應用程式的商戶及市民均指無法使用，有商戶直言早上開店第一個客戶已經無法付款，憂全日損失最多三成生意，更有車主因無法啟用八達通App而被困車場，大量市民湧到八達通Facebook專頁留言投訴，而八達通亦於早上發貼公告故障事宜，向市民致歉。東網記者到灣仔一間食肆了解，負責人稱由早上7時死機至早上約11時，甚至一度遮蔽店外八達通支付的圖示，告知食客暫時停止八達通收費服務。

「今朝7點開舖，第一個客就嘟唔到！」經營餐廳的林先生向東網指，他的店使用的商用版八達通收款機自今晨起無法操作，許多長者顧客都使用八達通領取消費券，來吃早餐的人士大多使用八達通消費，無法收款，憂損失或達2至3成的生意。他向八達通反映卻求助無門，其網站亦無法運作，大吐苦水。據他指，不但收款機無法運作，連個人版八達通App也無法啟用，有朋友使用手機版八達通出入停車場，因為「死機」而被困車場無法出閘，欲哭無淚。而東網記者使用iPhone版的八達通App則未受影響，能夠付費及增值。

東網記者實地了解，在灣仔經營食肆的李先生指，今早7時開始發現八達通收款機故障，食客無法以八達通支付，有熟客要即時回家取現金付款，而現時很多人完全依賴電子消費，不帶現金，故此料八達通收款機故障會影響一成生意，食客得知無法使用八達通後都覺得麻煩。他更稱，有一名食客無法以八達通支付38港元，又無現金在身，聲稱稍後折返支付，惟經過一段時間亦未見他返回，憂慮他會「走數」。該店的八達通收款機至早上約11時恢復正常。東網正就事件向八達通查詢。