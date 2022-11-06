嚴打石澳道橫越雙白線行駛　警錄影執法揭逾200輛車違例

港島總區交通部執行及管制組自9月起於石澳道、大潭道、淺水灣道等一帶，靈活運用錄影執法模式針對橫越雙白線的車輛進行執法，打擊危險駕駛行為。港島交通部特遣隊人員進行研究，辨識駕駛者因高速入彎而容易橫越雙白線的位置，進行錄影執法。交通人員會針對蓄意或鹵莽橫越雙白線，並可能對其他道路使用者構成危險的駕駛者，進行執法行動。自9月中旬行動開始，警方已識別超過200架車輛於錄影地點橫越雙白線，警方會跟進調查並作出檢控。

過去石澳一帶就曾發生致命交通意外。去年12月1日，有一輛電單車司機於石澳道失控越過雙白線，被對面線懷疑收掣不及的私家車撞倒，該名電單車司機其後證實死亡。同月26日，一輛私家車於大潭道越過雙白線，與對面線的電單車發生相撞，電單車司機死亡。今年9月4日，石澳道亦有一宗電單車因為越過雙白線與對頭私家車發生相撞的嚴重交通意外，女電單車司機手腳及臀部受傷，情況嚴重。

警方表示，駕駛者若觸犯橫越雙白線的規定，除了罰款的懲罰外，並會被記3分。如果情節嚴重，對道路使用者構成嚴重安全隱患，警方可能以「危險駕駛」拘捕有關駕駛者。