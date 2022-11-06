周二起用檢測登記碼　強檢及特定巿民可繼續免費做核酸檢測

早前安心出行新增「檢測登記碼」功能，節省市民檢測程序所需時間。醫務衞生局今日(6日)提醒市民，周二(8日)起接受強檢人士和特定市民，只要使用「檢測登記碼」作登記或預先上網預約，可繼續在社區檢測中心或檢測站免費接受核酸檢測；而即場生成用戶專屬的「檢測登記碼」二維碼，亦可免費進行檢測。至於15歲或以下、65歲或以上人士及殘疾者等獲豁免使用安心出行的市民，即使未預約或無用「檢測登記碼」，仍可接受免費檢測。

發言人表示，安心出行只能儲存一個用戶專屬的「檢測登記碼」，市民只需輸入一次資料，登記碼便會自動儲存在安心出行內，日後檢測時打開程式便可重複使用。市民也可為沒有流動電話的幼童和長者，在安心出行獲取登記碼，屆時相關人士在檢測點出示載有該「檢測登記碼」的截圖或紙本紀錄，也能免費進行檢測。

當局續指，周二起仍可接受免費檢測的人士，包括須接受強制檢測的市民；院舍、機場、凍房員工等特定群組合資格人士；公立醫院及院舍探訪人士；60歲或以上長者；抵港人士；以及自願接受檢測，即「願檢盡檢」人士。不過，市民進行核酸檢測時仍須帶備身份證明文件，和可在香港接收短訊的流動電話，以便工作人員核對資料，確保檢測結果能傳送給受檢人士。