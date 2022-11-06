市建局收購工廈業權遇阻滯　土瓜灣重建計劃擬引入業主參與發展

市建局重建項目發展需時長達8至10年，當中收購業權佔較長時間。為加快收購，其行政總監韋志成今（6日）分享，土瓜灣道／馬頭角道發展計劃是市建局第三個開展的工業樓宇重建項目，擬融入「業主參與發展」理念，研究讓項目開展當天已持有不少於指定數目物業、並符合條件的註冊業主參與發展，以作為出售物業予市建局以獲取物業市值及適用津貼以外的另一個選擇，以提升收購安排上的執行性，促成項目能早日落實整全的地區規劃和重建。

韋志成表示，市區重建的前身土地發展公司曾在三個住宅重建項目，試行「業主參與發展」計劃。然而，從受影響業主角度，執行過程主要面對三大困難，包括回報期長、變數多和財務風險高。至於市建局過往曾推出兩個工業樓宇重建先導項目，試行以物業市值加適用津貼的模式作出收購，但礙於一定比例的物業由數名業主擁有，部分更由發展商持有，他們更希望保留自用或自行重建。最後兩個計劃需終止。

韋公布初步數據顯示，土瓜灣道／馬頭角道發展計劃涉及約110個業權，其中四成的業權由數個業主持有，估計推動項目，可能要非常長時間進行協商，以爭取他們同意出售業權；若數名大業主拒絕出售物業，市建局能夠集合業權數量，最多也不夠六成。韋志成認為，因應項目與俗稱「五街」的明倫街／馬頭角道發展計劃合併作一體化規劃及設計的特殊性，認為現金補償外，若能夠探索一套特別針對工業樓宇項目的「業主參與發展」先導計劃，將可能有助項目順利推行。

同時，韋志成指，其他持業權數目較少的業主的權益和需要亦不會被忽視，如受影響廠戶涉及不同類型行業，包括工程服務、貿易、貨運行業，以及食品工場等，重置業務搬遷複雜，市建局正全面檢視適用於工業樓宇的收購政策，從搬遷費用、重置成本等不同方向，冀望制訂一套合適的補償方案。