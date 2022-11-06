學生無參與升旗儀式被罰停課　蔡若蓮︰國民教育非矯枉過正

早前有中學生因無出席升旗儀式而被校方處分停課，教育局局長蔡若蓮今（6日）回應指，當局對學校在國民教育上的支援，不會令學校矯枉過正，並相信學校專業，但執行上可能有改善空間。涉事學校已經成立獨立調查小組，相信會有詳細交代。她表示，學生要對國旗國歌有認知，學校對學生亦有規範，有校規的目的不是要學生受苦，而是希望他們在受罰後，明白下次如何做好，強調學校是輔導及懲罰同步進行。

蔡若蓮又表示，政府新一份《施政報告》中已提出，學校增設國民教育統籌老師，希望由有經驗的老師出任，能調動資源及人手，並建議學校在考慮晉升及增設主任級職位時，考慮老師在國民教育上的角色。優化學校問責制度，她表示以往只供校內參考及檢視，擴展至要審視能否達到，包括推動國民身份認同等的學習宗旨，如學校出現問題，辦學團體、校董會及老師層層問責，盡快改善。

至於新入職及剛晉升的教師須到內地參加交流，內容包括專題講座、到企業考察及到訪歷史文物景點等，行程與教學配相配合，目的是讓老師在交流中反思、啟發及充實個人修養。若老師未完成到內地交流的要求，當局將提醒學校，但不會將要求寫入教師合約。