消防及救護學院開放日逾萬人參與　中式步操大型拯救示範受注目

2022消防及救護學院開放日今日（6日）舉行，分上下半場開放，一票難求，處方預計全日招待1.3萬名市民入場。消防處處處長楊恩健亦前來視察，與民同樂。有前來參觀的小朋友表示，今次是第2次來開放日，將來長大後希望與爸爸一樣，成為消防員，對於今日能來參觀大感興奮。

開放日的表演節目非常豐富，其中消防儀仗隊表演中式步操及升旗禮、消防搜救犬表演事故搜救、以及大型事故示範等，深受市民歡迎。此外，同場設置互動投考體驗區，有意投考消防員的市民，可以一試體能，有體能教官指導正確的姿勢。就讀港專毅進文憑課程的陳先生表示，消防員是英勇及受人尊重的的職業，很有有挑戰性，是自小的夢想，他一直有訓練體能，學習消防知識，為他日投考做足準備。葉先生同樣指，消防工作有挑戰性，會加倍努力做好準備以圓夢，希望突破自己。

處長楊恩健稱，今次開放日是特區政府成立25周年其中一個活動，希望市民可以近距離認識消防的工作，同場有投考體驗區，希望讓市民體驗投考消防的體能測試。他指出，消防招募平穩，惟招募消防隊長遇困難，有半數人未能通過體能測試，尚欠一成（約100人）消防隊長，主要是自然流失，空缺率與過去相若，強調無影響服務。

開放日今日在將軍澳消防及救護學院舉行，節目豐富，包括消防及救護車輛巡遊、滅火及救援示範、訓練設施展覽、裝備和特別車輛展示、防火安全教育展覽、攤位遊戲、投考體驗區和消防工作犬示範。消防及救護教育中心暨博物館亦會開放予市民參觀。