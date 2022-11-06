樓面姐姐揮掃把決戰碩鼠　網民大讚：好身手夠膽色

本港鼠患情況未見改善，市民行行吓街、食個飯都有可能見到「米奇」，不過並非所有人都可以眼明手快捉到老鼠。有網民今日(6日)發文表示，目擊「樓面姐姐掃把大戰老鼠」的情景，一隻體形如手掌般大的碩鼠，被一名相信是食肆的女侍應，用掃把將其迫到牆角按着，侍應再擰轉頭，疑似是向他人「求助」。不少網民大呼「好核突」，不過也有部分網民稱讚該名侍應勇敢、好身手，惟擔心「阿姐咁高調，老世(細)會點『多謝』佢?」

網民今早在Facebook專頁「香港茶餐廳及美食關注組」上載數張「人鼠大戰」的相片，表示在荃新天地一間港式茶餐廳，見到女侍應決戰「不速之客」。從相片可見，餐廳未有食客，有些枱面上擺放着早餐餐牌，更有網民影到一張枱放有未食完的通粉和奶茶，相信事發時正值早餐時段。只見該名好身手的侍應身穿圍裙，雙手拿着掃把柄、揮掃把撳住老鼠，防止其亂竄，但未知最後是否成功將其「解決」。

有網民對涉事食肆出現老鼠覺得反感，直言「 心裏有陰影」、「(餐廳)快倒閉」，甚至反問「有老鼠仲去？」不過也有小量淡定的網民留言指，「(老鼠)其實度度都有，只不過係睇到定睇唔到」、「今時今日邊區冇米奇」。另外，有人讚賞侍應「夠膽識」，「抵加人工」。