今增4988確診　輸入佔395宗　多13患者離世

本港新冠肺炎惡疫難息。衞生署衞生防護中心公布，本港今(6日)增4,988宗確診，包括4,593宗本地個案，輸入病例則佔395宗。另醫管局呈報，再多13名患者離世，分別為9男4 女，年齡介乎50至90歲，當中有3人來自院舍。死者疫苗接種方面，有4位無打針資料、5人已打3針、4人打2針。第5波疫情至今共錄得10,257宗死亡個案。

新增輸入個案當中，247宗涉及機場檢測樣本、103宗涉及抵港第1至3日樣本，餘下45宗涉及第4至7日樣本。截至昨日(5日)，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中，累計發現208宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、11宗BF.7及29宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現11宗XBB、9宗XBD、1宗BA.2.75.2及19宗BQ.1.1亞系個案。

院舍方面，今日多3間安老院舍及5間殘疾人士院舍錄得新個案，安老院舍中其有9名院友及2名員工確診，而殘疾院舍方面則有5名院友染疫，合共累計85名院友被列為密切接觸者。學校方面，由於今日是周日，遂沒有學校呈報個案。不過，3間中學分別各有一個班別疑現傳播，需要停課7天。