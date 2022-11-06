多47地方納強檢　涉大埔廣福道多廈及秀茂坪紀律部隊宿舍

大埔廣福道26至62號(雙號門牌)的大廈被納入強檢名單。

再增47個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案、污水樣本驗出新冠病毒而被納入強檢名單，政府今日(6日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該47個地方的人士，須於明日至後日(7日至8日)期間進行病毒檢測。

污水驗出新冠病毒的地點如下：

1.東涌東環2A,2B,3A,3B座及1號住宅大樓

2.觀塘安達邨愛達樓

3.大埔寶雅苑興和閣

4.大埔廣福道26至62號(雙號門牌)及懷仁街15至53號(單號門牌)的大廈

涉及多宗病例的地點如下：

1.藍田康雅苑荔雅閣

2.沙田駿洋邨駿山樓

3.天水圍天恒邨恒健樓

4.柴灣藍灣半島7座

5.元朗屏欣苑屏愛閣

6.觀塘秀茂坪紀律部隊宿舍1座

7.尖沙咀擎天半島1座

8.將軍澳日出康城Sea To Sky 1座

9.將軍澳峻瀅1座

10.九龍城啟德1號(II)大廈5座

11.大埔新興花園康智閣

12.荃灣荃灣中心重慶樓

13.西灣河欣景花園2座

14.半山區嘉富麗苑1及2座

15.銅鑼灣怡和街1號香港大廈

16.香港仔鴻福苑鴻麗閣

17.將軍澳海悅豪園1座

18.柴灣興華二邨裕興樓

19.粉嶺榮福中心6座

20.元朗朗屏8號1座

21.鰂魚涌太古城華山閣

22.紅磡黃埔花園紫荊苑13座

23.屯門景峰花園3座

24.沙田翠湖花園D座

25.馬鞍山新港城P座

26.大角咀港灣豪庭2座

27.將軍澳維景灣畔17座

28.土瓜灣翔龍灣6座

29.茶果嶺麗港城29座

30.荃灣荃灣中心天津樓

31.九龍城啟德1號(I)大廈2座

32.荃灣環宇海灣5座

33.鑽石山星河明居B座

34.北角富雅花園金松閣

35.元朗御豪山莊11座

36.將軍澳CAPRI 9座

37.東涌逸東一邨舟逸樓

38.鴨脷洲海怡半島美晞閣

39.馬鞍山翠擁華庭1座

40.葵涌大窩口邨富安樓

41.大埔海日灣II 7座

42.九龍灣麗晶花園11座

43.大圍嘉田苑嘉詠閣