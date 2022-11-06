政Whats噏 : 搶人才要快　黎棟國叫政府咪拖拉

新一份《施政報告》提出香港要「搶人才」，仲推出咗「高端人才通行證計劃」，但有議員就認為依家個門檻太高喎，覺得年薪嘅要求應該低番啲，仲話政府其實嚟緊應該要話畀市民聽，未來會點樣吸引領軍人才「 唔好再講相關部門研究一下，同業界商量一下」 ，覺得咁樣會「耽誤時機」喎。

議員容海恩（Eunice）同黎棟國日前喺一個網台節目中討論人才政策。對於「高端人才通行證」設定咗年薪250萬港元，同埋要喺百強大學畢業嘅門檻，Eunice就覺得要求太高，話假如人才係嚟自百強大學相信好優秀，覺得年薪方面唔使要求咁高。《施政報告》提及兩年嚟有14萬人離開香港，Eunice認為離港人士涉及嘅工作層面廣泛 ，有老師、護理員同護士等等，希望政府喺搶人才方面，要兼顧埋香港現時情況。

「研究下、商量下」相信有聽開官員發言嘅人對呢句都唔陌生，黎棟國就覺得香港如果咁樣去「搶人才」只會「耽誤時機」，仲話其實政府喺呢方面要「主動出擊」，「唔係坐係度話我有政策，就主動嚟」。