七欖今落幕　3日僅6.5萬人次入場　黃碼客終能觀賽感興奮

一連三日在香港大球場演上的體壇盛事「香港國際七人欖球賽」今日(6日)傍晚落幕，下午賽事的觀眾較早上多，有看台接近坐滿人，觀眾看比賽期間相當肉緊，歡呼不斷，大會賽後於球場頂點燃煙火。香港欖球總會表示，3日賽事合共超過6.5萬人次入場，今日則有2.1萬人入場，而3日平均僅約2.16萬人次入場較，較欖總原先期待的3萬入場人數少約8,000多人。

七欖於傍晚7時上演由斐濟對澳洲的決賽，約7時半完場，觀眾於8時陸續離開球場，人潮不斷，但當球場頂亮起煙火時，離開的人也回頭欣賞，舉機拍攝。精心打扮的市民未因過於興奮而衣衫不整，漆黑中仍見男人打扮成美國動畫《摩登原始人》(又稱《聰明笨伯》)中的角色「董輝」及「慧瑪」；亦有人持着場內購買的啤酒離去，可能是打氣不斷，沒空嘆酒，而離開的沿路有警員維持秩序，未見混亂。

而七欖首日因守黃碼而被拒入場的南非旅客Renier今日已轉為「藍碼」，獲欖球總會安排到包廂觀看賽事，而早前兩天的門票款項亦獲退還。早前曾稱短期不再來港的他說，滿意欖總的安排，笑言等待變回藍碼的日子過得不好，但最終仍能觀賽感高興，更說會再來香港旅遊。Renier與3名朋友上周四(3日)專程來港，翌日前往觀看七人欖球賽時，在入口掃描「安心出行」才得悉持「黃碼」人士不能入場，而期間他們只能吃快餐外賣。