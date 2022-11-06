七人欖球賽結束　馬會連日推社區活動　助宣揚欖球運動

在各種防疫限制的爭議下，國際級體育盛事──香港國際七人欖球賽今晚(6日)於香港大球場完滿結束。香港賽馬會表示，七欖過去因新冠疫情而停辦3年，因此是次賽事復辦對香港尤是重要，很高興可支持今年盛事，並成為官方社區合作夥伴，以不同推廣活動宣揚欖球運動，也讓逾7,000名不同階層的社區人士參與其中。

由馬會支持的4項社區推廣活動，包括「賽馬會社區欖球體驗日」透過非政府組織和慈善團體，邀請社區人士免費欣賞一連3日的賽事；「賽馬會Bill Williams青少年七人欖球賽」有13隊來自不同中學、國籍的青少年參與賽事，參加者會於賽後獲邀到大球場觀看大會賽事。大會另舉辦「賽馬會周五欖球賽學校導賞團」，邀請來自全港多間中小學的學生入場觀看賽事，並由200名義工陪同協助講解，增加對欖球運動的認識；最後是「賽馬會小型欖球表演賽」，有來自21個本地欖球會的青少年球員，於南華會──賽馬會運動場和掃桿埔運動場進行對壘，感受欖球運動的樂趣。

馬會董事韋安祖表示，很高興馬會能成為七欖的官方社區合作夥伴，認為大會透過一系列社區推廣活動，讓不同階層的市民和學生均可體會和認識欖球運動，從中學習體育精神及推動文化交流。