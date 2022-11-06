巴富街3樹腐朽被砍　兩樹泥土帶有害真菌　康文署揭外判修樹無章

何文田巴富街於9月有鳳凰木倒塌壓毀4車，並擊傷校巴司機，發展局樹木管理辦事處事後要求各部門覆檢位於道路旁邊的大型鳳凰木。其中康文署於事發後隨即緊急覆檢位於巴富街的其他共34棵樹，其中3棵樹的主幹基部內發現有腐朽情況，已於10月初移除樹木，並向發展局匯報。同時，康文署亦委託承辦商為該處修剪另外22棵樹，期間康文署職員發現部分樹木被過分修剪，已即時提醒承辦商。康文署會向承辦商發指示，亦會加強監管，確保承辦商會依照發展局制訂的樹木修剪指引護理樹木。

而該宗塌樹意外其一成因由於樹的樹幹底部受有害木層孔菌和重傘靈芝感染，但真菌深藏於泥土中，過往目測難以發現。康文署表示於10月中旬，安排承辦商抽取其中11棵樹的樹穴內泥土，發現當中兩棵樹木的泥土樣本含有有害木層孔菌。康文署會按照既定程序盡快安排於本月內移除樹木，並防止有害木層孔菌的散播。

現時全港逾1萬棵生長於路旁的鳳凰木中的4,000多棵，當局覆檢時發現約190棵鳳凰木有問題，並陸續處理以減低安全風險。而截至10月底，各部門合共因健康及結構問題需移除了60棵鳳凰木，當中康樂及文化事務署砍最多，共29棵；路政署砍去17棵，建築署則砍12棵，而房屋署、水務署分別移除1棵鳳凰木。發展局說，其中38棵已經移除，尚餘22棵正在準備移除，樹木辦已提醒各部門應圍封待砍樹木，並張貼告示以提醒公眾注意安全。

有鑑塌樹意外一再發生，東網早向政府獻「路邊樹木種植理想藍圖」，倡議馬路與行人路旁的植物栽種分多排，即使樹木倒下，塌樹既不會傷及路人，亦不阻塞交通。歸根究柢，塌樹壓傷人及阻塞道路的原因是規劃不周，高矮不分導致種下禍根，東方所獻「路邊樹木種植理想藍圖」，建議馬路與行人路旁的植物栽種要有規劃，種植樹木時共分多排，距離道路最遠的一行，如與路邊相距6米，便應種植只生長至5米高的大樹，因此當樹倒下，塌樹與道路仍有一米距離，不會壓到行人或車輛。