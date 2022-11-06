未過期豉油樽見異物　食客網上求助　生產商留言解畫惹議

生抽係由黃豆同麵粉作主原料，經發酵之後提取而成，亦是港人煮食常用的調味料。不過，有網民近日在社交平台分享一張照片，可見本港某主要食品製造商出品的一樽生抽，樽內竟長出疑似「菌類」的不明物體，引起網民熱議。事件亦同樣引起涉事製造商關注高，更「蒲頭」留言解答正確儲存方法，惟同樣引發網民質疑。

涉事網民上周三(2日)在Facebook專頁「大埔 TAI PO」發布上述相片，顯示1樽涉事製造商的「特級鮮味生抽」漂浮着不明異物，其形狀似白色菌類或貝殼類生物。而生抽的樽身寫有「香港製造」、「古法釀造 鮮味百濃」的字樣，惟食用日期顯示於2025年6月5日前最佳，即仍未過期。事主大感疑惑，問道：「有冇人知係咩嚟？喺枝生抽入面！」。

有網民開玩笑留言表示，「古法嘅嘢你識條鐵咩」、「古法釀造，所以有肉眼可見特級鮮味」；但亦有人表示「你冇放雪櫃啦，豉油會發酵㗎喺室溫」、「呢啲係發酵嘅結晶，簡單啲講即係發霉」。涉事製造商亦留言回應表示，「如豉油開封後存放不當，遇上炎熱或潮濕的天氣，有機會產生輕微變化」，並建議開封後抺乾淨樽口，並放入雪櫃攝氏0至4度C儲存，減低產品受溫度變化影響。但亦有網民對其解釋質疑，「竟然要放雪櫃，真係食咗幾十年豉油第一次聽」。