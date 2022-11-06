混合免疫起效　專家指現推「0+0」合適　憂遲放寬得不償失

本港新冠肺炎單日確診數字過去兩周維持於5,000宗水平波動，最高的一日於上月27日，單日有6,062人確診，而今日(6日)新增4,988人確診。早前有專家指香港國際七人欖球賽完結後，港府可檢視其他活動限制可否相繼放寬，但呼吸系統科專科醫生梁子超表示，七欖觀賽人數只有2萬多人，於約700萬港人日常工作、上學的規模比較下只佔少數，即使確診亦難以追查源頭，認為不用等待過多兩日的確診情況才考慮放寬防疫措施，又說輸入個案未對社區構成威脅，促港府於本港高混合免疫的情況下，落實「0+0」等放寬措施。

梁提到，有來港旅客期望本港的入境防疫規定與海外睇齊，認為本港現時具充足條件取消3天醫學監察至「0+0」，指港人疫苗接種率已高企，多人於今年初已染疫，構成混合免疫，而輸入個案僅數百宗，較本港單日確診個案微不足道，而多種變異病毒株流入亦未有對社區構成醫療危機，指港府無謂再等，應立即實施「0+0」，增加本港競爭力，否則對社會、經濟禍害更大。

梁子超指，現時港人混合免疫的情況仍然處於高水平，市民於低病毒的環境下可自然透過感染產生抗體，但越遲放寬防疫限制，市民體內的抗體會下降，當踏進冬天才放寬，屆時或出現新病毒，反而令市民面對更大健康風險。他又說，本港疫苗接種率已高企，除非港府訂立目標，並推出新措施吸引人打針，否則不能無了期等待更高接種率才放寬防疫措施。