基金辦保衞生態慈善賽跑　逾1500人參加

氣候變化影響海洋生態系統，加上人類日常生活所製造的垃圾污染海洋環境，威脅不少海洋生物的生存空間。有基金舉辦慈善跑步比賽，吸引逾1500名跑手及義工參與，為支援亞洲野生生態保育工作籌款，並推廣關注全球氣候變化及海洋保育的訊息，讓市民更了解海洋生物正面對的不同威脅。

由香港海洋公園保育基金昨日舉辦「生態保衞賽 2022」年度慈善跑活動。今年活動的主題是「關注氣候變化，攜手守護海洋」，共錄得逾1500人參加。比賽按參賽者的年齡和能力設不同組別，包括5.5公里計時賽、4公里的個人同樂組，以及4公里的家庭同樂組，參加者於完成賽事後會得到賽牌及豐富禮品，而成功籌得的善款將用作支持保育基金的亞洲野生生態保育工作。除了比賽，活動場地亦設置了多個智趣攤位及工作坊，讓參加者透過玩樂了解更多有關氣候變化及海洋保育的知識。

該基金籌款委員會主席曾立基表示，氣候變化影響自然棲息地及生態系統，令到愈來愈多物種面臨滅絕的危機，最終失去生物多樣性。他指，該基金已撥款超過640萬港元，資助有關氣候變化的科研項目，當中包括解決珊瑚白化問題，以及保育野生大熊貓、土撥鼠、淡水龜等物種。該基金自2005年擴展以來，已撥款資助550項研究，研究物種包括鯨豚、大熊貓以及其他物種，資助總額逾1億港元。