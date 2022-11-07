受反修例疫情影響　青年諮詢增身心靈健康及婚戀

外界不斷炮轟政府的青年工作不濟，為加強支援及提供適切的協助，政府將於年底推出首份《青年發展藍圖》，升格了的青年發展委員會亦負責諮詢及收集青年的意見。身兼青發會副主席的議員梁毓偉透露，諮詢範疇不單止包括學業、就業、創業及置業「4業」，預料亦會加入青年「身心靈健康」、「婚戀」等議題，這是因應2019年的反對修訂《逃犯條例》事件、疫情，以及生育率和人才問題。有關諮詢報告預料在11月提交政府，但消息指會否公開整份報告內容仍未有定案。

事實上，青發會已舉行了約百場諮詢會，收集青年對藍圖的意見。青年「身心靈健康」和「婚戀」的概念過去亦甚少出現在政府文件中。梁毓偉解釋，之所以在諮詢報告中加入「身心靈健康」和「婚戀」，皆因在諮詢過程中，聽到不少參加者分享上述議題。雖然上述兩個議題過去一直不獲社會重視，但他認為兩者十分重要。他指出，其實青年的心理問題一直存在，香港以往亦出現了不少青年自殺事件，而2019年的反修例事件和疫情都加劇了問題，不少青年的心理健康均受影響，故有必要花更多心力處理青年的「身心靈健康」。

在「身心靈健康」之外，「婚戀」問題亦是報告的亮點之一。據政府统計處資料顯示，本港結婚數目自2018年起，連續4年下跌，2021年的結婚數目僅為約2.6萬，較2018年接近5萬，減少約一半。而本港出生率亦出現「4連跌」，2021年的出生人口僅為3.7萬人，比起2018年的逾5萬人，減少3成。

梁稱，「婚戀」其實就是結婚和戀愛，這個議題值得關注，相信是因為「婚戀」與生育率有「密切關係」，而生育率又與人才有關。他認為若然青年人不結婚和戀愛，生育率將難以提升，「生育率不高又何來人才」。他相信鼓勵青年結婚和談戀愛，需要協助他們改善居住環境，並提供足夠的幫助，例如讓已婚人士盡快上樓、提供生育資助等。他又表示，不擔心生育資助等政策會影響庫房，認為鼓勵青年人生育「背後價值會大於付出嘅數」。他同意青年藍圖有必要定期檢視，惟認為「大方向不應改變」，但科技日新月異，當局有需要定時檢示藍圖的小方向，確保與時並進。

對於《施政報告》提及會擴大「青年宿舍計劃」，目標是5年內提供約3000個宿位，他認為《施政報告》定下5年目標較以往快，整體而言滿意有關安排。但他認為青年宿舍應提供適當配套，讓青年人可在居往期間增值自我及幫助青年日後發展，「唔好3年後就趕人走咁簡單」，否則青年在租約期滿後「仍會無屋住」。