的哥遇惡客慘變沙包　遭兜錘窩面再食連環拳眼鏡打甩

近日網上瘋傳一段的哥遭狂毆的車cam片，畫面中可見戴眼鏡的男司機，有如沙包般遭前座1名男乘客以「連環拳」狂打頭部，於短短15秒連食12拳，眼鏡亦被打至飛脫，惟同車後座2名乘客卻袖手旁觀，未加制止；事後亦未見有人繳付車資，事件中3人疑搭完「霸王的」後離去。

該段影片長約46秒，時間標示為今年9月30日深夜約11時40分，影片開頭顯示的士沿油麻地彌敦道轉入上海街，期間傳出疑乘客表示落車的對話，隨後即傳出表達不滿的聲音稱：「嚟到先講！嚟到呢度！」畫面繼而展示的士車廂內情況，坐於司機位旁的1名戴Cap帽男乘客，先而向的哥指罵，隨即頻頻向的哥施以重拳，躁男先揮右拳打中的哥的嘴及面門位置，繼而再「左右開弓」施連環拳狂打其頭部，包括後頸及腦，拳拳到肉「睇見都痛」；男子施襲期間又粗口橫飛，的哥全程無還手，眼鏡亦被打至飛脫，只好本能反應痛極掩面摸頭。其時後座2名乘客無出手制止，事後施然落車，而躁男臨走前拋下一句：「你當我流㗎！」的哥捱打後戴回眼鏡。

警方表示，9月30日晚上約11時42分，接獲一名姓趙(44歲)男的士司機報案，指他於油麻地甘肅街與彌敦道交界接載3名男子上車，但對方未有表示前往何地；趙其後遭其中1名男乘客襲擊，致其嘴部流血及頭暈。事主及後由救護車送廣華醫院治理，案件列襲擊致造成實際身體傷害，交油尖警區刑事調查隊跟進。