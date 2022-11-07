黃大仙休憩處現鼠患　市民指上址衞生未改善

鼠患問題困擾本港多時，惟滅鼠工作一直未能有效改善。有讀者向東網透露黃大仙金鳳街休憩處亦現老鼠橫行。指該處平日有時會有8至10隻老鼠出沒，有可能由於該處的食肆疑不恰當地將有廚餘的垃圾置放地上，吸引老鼠在該處附近聚集覓食，尤其在人流較少和天黑時，就會有更多老鼠肆無忌憚在上址開派對。在該區工作的人士認為，政府在改善鼠患方面仍然不足夠，他將會向有關部門投訴鼠患問題。食環署表示，已要求承辦商在該處附近加強清潔和置放毒鼠餌。

本身在黃大仙區工作的沈先生指，因為該處有數間食肆和菜檔，亦見有垃圾棄於休憩處的無蓋發泡膠箱內，鼠輩多在垃圾箱尋找食物或於坑渠聚集，懷疑食肆的垃圾加劇鼠患問題。沈又稱，平時亦曾見到有超過8至10隻老鼠橫行，當中有體形比手掌還大的碩鼠。他補充，晚上10時「識途」老鼠已現身，至凌晨12時後老鼠的數目就更誇張，且人流少時會有更多；他認為政府處理鼠患的成效不彰，稍後會向有關政府部門投訴。

食物環境衞生署回應指，黃大仙金鳳街休憩處屬康樂及文化事務署轄下的設施，有關該處的環境衞生、防治鼠患及處理投訴工作，會由康文署負責跟進。食環署又補充，已指示街道潔淨服務及防治蟲鼠服務承辦商在上址一帶的公眾地方，加強街道清掃及加放毒鼠餌，並繼續在附近的公眾地方加強防控鼠患工作。食環署又指，將會安排夜間防治鼠患流動隊針對性於深夜時段在上址一帶放置捕鼠器，以加強捕鼠成效。食環署亦表示，會在查詢所指地點一帶公眾地方加強執法工作，以打擊違法棄置垃圾的行為，並會繼續密切留意上址情況及採取適當行動，以保持環境衞生及防控鼠患。