東方民調：碩鼠光天化日四圍開餐　公園街市重災

鼠患及環境衞生問題纏本港多年，政府近月再次展開打擊衞生黑點行動，惟成效未如理想，群鼠依然在街邊開餐，本港9月底更錄得第17宗人類感染大鼠戊型肝炎個案。有議員認為，打擊衞生黑點須杜絕部門卸責，並建立「標準運作模式」，理順各部門的職責範圍；有政黨則批評縱使引入新科技仍無阻鼠患，提出啟動全港捉鼠大行動，甚至上門協助滅鼠。

「政府打擊衞生黑點計劃」展開，官員頻頻落區視察，惟雷聲大雨點小，群鼠照舊四處開餐，牛池灣村近熟食街市一後巷，就有近20隻碩鼠出沒，食物環境衞生署職員更指該處平均每日捉到兩三隻老鼠。10月屯門蝴蝶邨發現約30隻餓鼠在公園搶食，大埔大元邨花槽亦有群鼠噬祭品等，碩鼠在光天化日出動覓食，鼠患猖獗程度令人咋舌。另外，有政黨公布九龍中60多處衞生黑點情況，揭黃大仙區及九龍城區鼠患問題未有顯著改善，更有住戶一屋捉到17隻老鼠，早前爆疫的大成街街市，繼續成為老鼠樂園。

衞生環境惡劣養肥老鼠亦成為播染溫床。本港新冠疫情未平，猴痘來襲，類鼻疽源頭未明之際，沉寂一時的大鼠戊肝亦重臨，今年短短半年內已發生兩宗病例，兩名患者分別在5月及9月染疫，由2018年至今本港累積的大鼠戊肝個案冠絕全球，佔全球18宗的17宗。而傳播此病毒的老鼠在港有增無減，市民若使用及飲用老鼠「躝」過的食具及汽水罐，隨時會中招。老鼠散播的病毒細菌甚多，例如傳播死亡率近四成的漢坦病毒，已在香港多次出現個案。

自03年沙士，政府舉辦多次全城清潔運動，惟多個衞生黑點很快打回原形。議員指出，政府單靠特定時間的清潔行動無法解決問題，關鍵是跨部門持續協作，認為當局應盡快建立「標準運作模式」，理順各部門的職責範圍，杜絕部門推卸責任的情況，令每一個具體的衞生問題，都有一個領頭部門去負責處理，防止衞生黑點死灰復燃。有政黨則提出，啟動全港捉鼠大行動，同時部門亦要加強巡查食肆，以及與外地交流防治鼠患的工作。