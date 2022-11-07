東方民調：打擊衞生黑點雷大雨小 部門權責不清績效寥寥

政府由8月14日起，展開首階段打擊衞生黑點計劃，為期3個月，重點打擊600多個鼠患、非法棄置垃圾衞生黑點，約200條公共屋邨大清潔。惟各區近日仍現「群鼠亂舞」，街道後巷亦有垃圾、發泡膠箱堆積。「東方傳媒民意調查」結果顯示，大部分受訪者批評政府清潔騷虎頭蛇尾，權責不清，令衞生黑點很快打回原形。香港正受新冠、大鼠戊肝、猴痘及類鼻疽多種疫症夾擊，受訪者憂香港淪為傳染病之都。

「東方傳媒民意調查」於上周五以手機東網APP成功訪問363名18歲或以上市民，結果顯示，對於政府展開清潔行動近3個月，屯門大埔揭群鼠覓食，黃大仙更有新衞生黑點，42%受訪者直指，打擊衞生黑點如做騷；30%批評計劃虎頭蛇尾，欠實際作用；19%斥雷聲大雨點小。不少有鼠蹤地區，鼠患指數低甚至為零，42%受訪者斥指數自欺欺人；27%質疑監察點少，欠代表性；27%直指滅鼠方法無效，影響鼠患指數。

政府年底再有滅鼠計劃；施政報告目標將鼠患黑點減半，34%受訪者認為，需加強執法及罰則；34%轟現時滅鼠招數勁廢；29%坦言無信心能達標。政府不斷引入新科技滅鼠，被指平均年花萬元捉一隻老鼠，43%受訪者直斥浪費公帑；32%批評成效不彰，當局滅鼠不力；18%指淪為笑柄。

本港受新冠、大鼠戊肝及猴痘威脅，類鼻疽未找到源頭，43%受訪者擔心衞生惡劣，疫病頻生；35%無奈指，市民避無可避，防不勝防；14%更形容香港淪為傳染病之都。03年沙士後，雖然政府屢次推行全城清潔行動，惟30%受訪者直指，衞生黑點很快打回原形，淪為惡性循環；38%歸咎部門權責不清，工作不到位；25%則揶揄歷屆爛騷愈做愈衰。綜觀情況，受訪者認為政府的清潔騷成效短暫，鼠患問題多年來沒有改善，當局高科技滅鼠成效不彰，浪費公帑，清潔騷欠實際作用。