愈抑鬱再中風機會愈高　患者應注意情緒及早求醫

中風與抑鬱症原來有密切關係，有研究發現接近三分二的中風患者出現抑鬱徵狀，當中近一半出現中度至嚴重程度的抑鬱症，又發現中風康復者愈抑鬱，再度中風及出現不良心血管事件（MACE）的風險亦會愈高。香港中風學會指，研究反映精神狀態與生理狀態密不可分，期望大眾關心和了解中風患者，並提醒患者多加注意情緒表現，及早求醫。

香港大學秀圃老年研究中心及中風研究组「風起航：中風家庭支援行動」計劃於2020年5月至今年1月期間，邀得139名本港中風康復者填寫「焦慮自我評估量表(PHQ-9)」問卷，研究顯示，分別有30%、36%受訪患者出現中度至嚴重、輕度抑鬱徵狀，合共達66%的患者。而港大醫學院應屆醫科畢業生連潁軒早於2017年起跟進評估個別患者，發現4年來有8%受訪者再度中風、19%人出現MACE，並指兩者均與抑鬱症、高血壓及吸煙有密切關係。

研究更發現，患者愈抑鬱再度中風、出現MACE的風險愈高，例如患者抑鬱程度達中度至嚴重程度，再中風風險高近兩成、MACE程度風險則達30%，較與輕微抑鬱患者的約10%、15%為高。香港中風學會主席李梓強呼籲中風患者不應忽視照顧情緒，如懷疑情緒受困，應求醫接受診斷；日常可參與病友活動互相鼓勵，又期望公眾及照顧者多關懷、鼓勵和支援身邊中風患者。