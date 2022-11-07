虛假陳述罪成　港台女編導蔡玉玲上訴遭駁回

香港電台《鏗鏘集》女編導蔡玉玲前年負責拍攝新聞專題期間，被指向運輸署申請車牌查冊時作出虛假陳述，經審訊後被裁定兩項「為取得道路交通條例下的證明書，明知而作出在要項上虛假的陳述罪」罪成，判罰款6,000港元。蔡不服定罪提上訴，法官李運騰今（7日）頒判詞駁回定訴上訴，維持原判。法官指，當局要保障市民私隱，坦言在現行法律框架下，要擴大新聞工作者等人查冊的權利，惟有透過公開諮詢及討論，然後以立法解決。蔡在庭外指，對判決感到失望，但坦言問心問愧。至於是否會向終院上訴，則需與法律團隊再商討。

原審裁判官裁決時指，蔡玉玲清楚知道自己是為了「查找」車主、「採訪」及「報道」等用途而申請，但卻作出虛假陳述，故判蔡兩項罪名成立。蔡代表大律師上訴時則指，上訴人懷疑涉案車輛運載武器，與車輛使用有關，認為原審把新聞採訪「一刀切」視為不屬與交通運輸事宜有關，其詮釋過於狹窄。律政司代表則反駁，新聞採訪非法例預期下的合法目的。

法官在判詞中指，運輸署有責任依照《個人資料（私隱）條例》行事，保障市民私隱是必要考慮，而便利資訊流通及促進新聞自由並非署方責權範圍內。上訴人索取資料，是為了調查疑似襲擊案人士的身份，並非在涉案車輛本身，上訴方說可被理解為與交通運輸事宜有關，是過於牽強，不合情理。雖然法庭不否定上訴人本着良好的動機索取資料，但良好動機並非辯護理由。法官同意原審所指，容許任何人明知故犯地，藉虛假陳述而索取別人車輛的詳情，不可能是立法機關的原意，強調新聞工作者與其他人沒有分別。綜合上述理由，法庭駁回定罪上訴。

案件編號：HCMA 236/2021