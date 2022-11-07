員工墮垃圾槽亡　僱主判罰2萬上訴得直　法官指原審提問過多不公

一名外判清潔男工於去年1月在山景邨景樂樓高層一垃圾房工作時，懷疑失足由垃圾槽飛墮落地下垃圾房最終身亡。肇事外判清潔商及後被勞工處檢控違反《職業安全及健康條例》的規定，經審訊後於今年1月在屯門裁判法院被施祖堯裁判官裁定罪成，判罰款2萬港元。該公司不服定罪提出上訴，高院原訟庭法官李運騰經開庭後今（7日）頒下判詞，裁定該公司上訴得直，撤銷其定罪及刑罰。法官認為裁判官對控方證人作出過多提問，會令他人覺得其取代了主控的角色，對上訴公司不公。

法官特別指出，參閱原審的謄本後，有理由相信裁判官過度積極地參與提問證人的原因之一，是他認為外判檢控官對證人的提‍問未夠詳細及全面，以致他未能獲得應有資料。法官指鑑於最近他接連遇到以裁判官過度干預審訊為由的上訴案件，他認為須指出，外判檢控官有責任盡力為其接手檢控的案件作充分準備，使法庭能夠得到應得協助。法官又引案例指，裁判官詢問證人時，採取不偏不倚之態度，就不會令他人覺得其有偏幫一方之嫌。判詞指若裁判官忽略上述明智忠告，結果可能適得其反，影‍響到他秉行公義的能力。

上訴方是香港工商清潔服務有限公司。案情指2021年1月21日，上訴公司聘請的58歲清潔男工在屯門山景邨景樂樓35樓垃圾房倒垃圾時，從垃圾槽孔口墮下至地下垃圾房的垃圾手推車內。該名工人身受重傷並於翌日離世。控方指上訴公司沒有確保員工在保全的環境下工作。

上訴公司投訴指，原審裁判官對控方證人作出過多提問，取代了主控的角色，裁判官最終的裁決亦是基於該些提問，故對上訴公司不公。判詞指翻看原審謄本後認為裁判官對控方證人的提問，以及兩者互動下所引起之後果，已經超越案例所能容的地步，令到合理的旁觀者會認‍為他越俎代庖，取代了主控的角色。由於裁判官的舉措已令致審訊不公，使上訴公司定罪不安全亦不穩妥。法官最終裁定上訴公司上訴得直，撤銷定罪及刑罰。

案件編號：HCMA 153/2022