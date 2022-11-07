林卓廷涉要市民刪除罪證　案件明起進行管理聆訊周五續審

涉嫌違反《港區國安法》而正被還押的前民主黨議員林卓廷，涉嫌於2019年7月6日屯門遊行期間，與一名網媒記者及社工要求一名市民刪去涉及示威者的片段及照片。3人否認企圖妨礙司法公正及不誠實取用電腦等罪，案件今(7日)在區域法院開審，控方指當日有示威者指X事主曾拍攝「警總七一」事件的照片，林游說事主刪除手機內有示威者容貌的照片，指以為免被警方取得照片及追究示威者刑責，其後多人圍毆事主及搶去其手機，涉案社工檢查手機及刪去當中在2019年7月1日立法會外的照片及錄影。由於林卓廷另涉「初選案」，由明天起將進行案件管理聆訊，本案押後11月11日續審。

被告林卓廷及獨立網媒記者曾焌熙(28歲)被控一項企圖妨礙司法公正罪，指他們在2019年7月6日於屯門警署外煽惑、誘使或指示X刪除任何儲存於其手提電話內的內容，即一些可能於當日或之前干犯刑事罪行的示威者的樣貌照片。曾焌熙另被控於同日同地參與非法集結。同案被告、社工鍾凱研(39歲)則被控不誠實取用電腦及刑事損壞罪，指她於同日在屯門警署外取用X的手提電話，並毀壞X儲存於該電話內，有關2019年7月1日立法會外示威情況的錄影片段。現流亡海外的許智峯原本亦是本案被告，他棄保潛逃到境外，法庭早前已對他頒下拘捕令。

控方開案陳詞指，2019年7月6日，數百名人參加「光復屯門公園」遊行，投訴屯門公園內有女子唱歌, 騷擾到區內居民，X當日亦有參與遊行。同日傍晚7時，X在杯渡路看到一名女子被示威者包圍和辱罵, 有人更欲上前踢她，X上前阻止，激怒現場一名女示威者，她尾隨及用手機拍攝X，X避開及離去。其後X獨自走到近屯門警署正門外時，再遇該女示威者，她隨即叫人包圍X，X被大約50人包圍，不斷遭辱罵及追問X是否有拍攝他們照片，現場群情洶湧，將X迫到屯門警署正門外的圍欄，並要求X刪去照片。

林卓廷及許智峯其後到場，有示威者指X曾拍攝到「警總七一」事件的照片；曾焌熙亦在場。 林及許不斷叫X刪除手機內有示威者容貌的照片，林指以為免被警方取得照片及追究示威者刑責。曾則稱「啲相你再唔剷，呢啲相係咪值錢過你條命呢?」但X堅持不交出手機及拒絕刪去任何照片。許及鍾凱研後來一起來到X面前，鍾要求X交出手機，X再次拒絕，一名示威者說表示再多給X10秒, 到時若未交出手機，便會「不客氣」，數過10秒後便有多人向X拳打腳踢，一名示威者搶去X的手機並交給鍾，鍾與許一起檢查，並刪去在2019年7月1日立法會外的照片及錄影。警方其後到場及護送X離開，X頭及右肩有觸痛，右肩後有發紅。各被告在2020年8月26日被捕，警誡下，他們保持緘默。另外，控辯雙方承認事實指，在X手機內沒有復原到任何相關照片。

案件編號：DCCC 958/2020