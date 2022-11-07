涉2019年太子站月台暴動或非法集結　3被告拒認罪　另2人潛逃

2019年831旺角及太子站爆發衝突，不少示威者湧入站內，並破壞兩站設施，更有示威者指罵及襲擊車廂乘客。警方事後拘捕6名男子，1人去年已認罪及被判囚，2人則潛逃，餘下3人則於區院分別否認非法集結、暴動、襲擊及搶劫等罪，案件今(7日)開審。

面對審訊的3名被告依次是簡梓濱（22歲）、連俊雄（20歲）、卓嘉豪（24歲）。簡否認一項非法集結罪，指他於2019年8月31日在彌敦道與奶路臣街交界參與非法集結；連及卓則同否認一項暴動、襲擊致造成身體傷害及普通襲擊罪，指2人於同日在太子站參與暴動，及一列車廂內襲擊X及Y。連另再被控一項暴動及刑事損壞罪，指他同日在旺角站參與暴動及破壞站內設施；而卓則再否認一項搶劫罪，指他於太子站搶去Z一部電話。同案中原尚有3名被告，其中一名被告溫嘉霖則已承認暴動罪及被判囚，另兩被告王茂俊及龍欣樺已棄保潛逃。

控方開案陳詞指，民間人權陣線在當日下午於遮打花園舉辦未經批准的集會遊行，最終陷入混亂，並引發港九多處衝突。當晚，示威者於尖沙咀不同地區堵路及放火，後因警方驅散而轉入旺角，並在彌敦道與奶路臣街一帶集結，簡當時戴上口罩及手持雨傘身處集結當中，後在太子站月台嘗試逃逸時被捕。

示威者亦湧入旺角站，並破壞站內設施，包括售票機、閉路電視、車閘入口機等，連被指曾與他人以彈叉向站內已破損的玻璃窗發射。及後有示威者登上開往太子的列車，示威者又阻礙列關門，以讓更多人登車，卻令乘客不滿。當列車到達太子站時，包括連、卓2人等則留在候車月台，近距離挑釁車內廂內的乘客，包括事主X及Y。示威者衝入車廂向X及Y施襲，連曾以彈叉向X射擊，卓則向車廂內乘客投擲雨傘等。及後又有一名欲拍攝的女途人Z被襲，卻遭人包圍及搶去電話，卓亦有包圍Z。Z事後右手無名指骨出現錘狀變形。

案件編號：DCCC 737/2020