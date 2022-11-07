CBD產品濃度低搜查犬難嗅查　海關將以情報主導方式打擊

政府明年2月將大麻二酚(CBD)納入受規管危險藥物，有議員關注執法部門如何有效堵截CBD產品入境，亦有議員擔心政府宣傳不足，或令旅客及遊客誤墮法網。海關副關長陳子達指由於CBD產品的濃度不高，故海關搜查犬難以嗅查，但強調海關會以情報主導、風險為本方式截查，有關方法在打擊四氫大麻酚(THC)產品時，亦見有效。禁毒專員李基舜則指將會進行「鋪天蓋地式」宣傳。

有議員問到海關搜查犬有否能力嗅查CBD產品，如無能力，如何在關口堵截這方面漏洞？陳子達回應指，很高濃度的CBD，可以培訓犬隻嗅查到，但現時市面上的CBD產品，是液態形式或一些化妝品，CBD含量相當低，用搜查犬去偵查一方面難度高，一方面亦不切合實際，強調海關會繼續以情報主導及風險為本方式去截查。

對於如何加強宣傳，防止旅客及市民誤墮法網。李基舜指將會推出相關宣傳廣告，禁毒處亦會在不同社交平台推出宣傳影片，亦會與「攞咗(禁毒)基金錢訓練KOL」的禁毒機構聯絡，要求加強宣傳，形容有關宣傳活動是「鋪天蓋地式」。至於防止旅客帶CBD入境方面，會在飛機上及機場宣傳，又會與旅遊業商討，向旅客派宣傳產品。議員葛珮帆關注，若旅客已經把CBD產品帶上機，但等到飛機上才看到廣告就太遲，可如何處置相關產品，倘入境時棄置已經太遲，已干犯相關法例，李基舜指旅客可在飛機上棄置，並考慮在未入境的關口地方放置棄置箱。