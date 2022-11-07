律政司指加強培訓本地律師　議員斥回應：耍我哋

過去香港的律師不得就爭訟事宜的工作收取與結果有關的收費，但很多司法管轄區，律師可向事主提供與結果有關的收費架構，因此香港法律改革委員會於去年12月發表《與仲裁結果有關的收費架構》報告書。立法會今日(7日)討論《仲裁(與仲裁結果有關的收費架構)規則》(規則)，有議員指規則會改變香港國際商事仲裁的格局，不利於法律界發展，也有律師指中小型律師行經驗不足，首席政府律師戴思勁回應會加強培訓，但議員批這種回應只是「花瓶式」、「耍我哋」。

本身是律師的議員陳曼琪憂慮是次規則的資源會極度集中在大律師行和國際律師行，小型律師行並不能參與，但香港有大概90%是中小型律師行，因此認為規則會改變香港國際商事仲裁的格局。她續指，雖然今屆政府施政報告指要搶國際人才，但她認為這種人才只是因商機來港，政府應培養本地的專才，才可以叫「自己人」，但政府明顯疏忽這個範疇，又詢問政府會否有相關的績效指標。她又斥政府的培訓並不是一次、半次講座便可交差，實際上政府沒有對中小企長遠和落地的幫助。戴思勁回應稱，希望政策可以提供渠道讓中小企打入市場，亦會為中小企度身訂造培訓，但陳指回應只是「花瓶式」、「耍我哋」，實際並無具體措施，缺乏培訓和支援的情況下，香港法律業界只會愈來愈萎縮。

另一議員簡慧敏指規則是先訂立後審議，因此希望了解諮詢機構是根據甚麼原則訂立，以及未來的監察運作的計劃。戴回應指規則是根據法改會的報告書，而先前法改會有3個多月的諮詢，並收到20多份意見書，他指目前階段需主要落實規則，到下年年頭會開始推廣，再進行監察。