機電署上月例檢102個冷卻塔水樣本　3樣本退伍軍人桿菌超標

機電工程署今日(7日)公布，在上月例行巡查共檢測了來自59幢建築物的102個淡水冷卻塔水樣本，其中3個樣本驗出的退伍軍人桿菌超標，即總濃度等於或超過每毫升1000菌落的上限值。超標的冷卻塔樣本位於油麻地文英街13-15號及紅磡馬頭圍道116-118號置富商業大廈。機電署隨即按《公眾衞生及市政條例》向該塔擁有人發出妨擾事故通知，並要求採取適當消毒措施。該宗個案的冷卻塔擁有人目前已完成消毒工作。

機電署由今年1月至10月展開的例行監察巡查中，檢測的淡水冷卻塔水樣本共約671個，當中累計有21個樣本超標及已發出妨擾事故通知。該署指出，淡水冷卻塔擁有人有責任妥善設計、操作及維修冷卻塔，他們應按照該署發出的《淡水冷卻塔實務守則》定期檢查和適時維修冷卻塔，並定期檢測水質，以防止退伍軍人桿菌孳生。

退伍軍人病是由退伍軍人桿菌引起的傳染病。主要病徵包括發燒、咳嗽、呼吸困難、疲倦、頭痛、肌肉疼痛，有些患者也可能出現腹痛和腹瀉的症狀。病情嚴重時可出現神經系統病徵如精神錯亂和呼吸衰竭，並有可能引致死亡。退伍軍人桿菌特別適合在攝氏20至45度的溫水中生長；它可存活在不同的水源環境裏，如水缸、冷熱水系統、冷卻水塔、按摩池、噴水池、加濕器和家居呼吸道醫療器材等。