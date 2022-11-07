法改會倡為5項網絡罪行立法　議員關注域外執法問題

隨着科技發展，衍生出網絡罪案，香港法律改革委員會倡制訂一項全新針對電腦網絡罪行的特定法例，涵蓋多類網絡罪行，諮詢文件擬定5類依賴電腦網絡的罪行。今日(7日)司法及法律事務委員會會議上，有議員關注網絡罪行無遠弗屆，本港有否司法管轄權及執法搜證。法律改革委員會電腦網絡罪行小組委員會主席梁鎮宇指，日後再研究相關問題。

議員何君堯支持修例管束網上罪行，但香港無「長臂管轄權」，而數碼世界無界線，即使有關法例最終落實，恐怕最終實行不到就浪費心機。他建議，只要海外服務供應商要在香港營業，就要在香港保存一份數據，本港執法機構將來要調查，有關供應商就要合作，「否則條例前面係銅牆鐵壁，原來後欄係草門，一腳就踢開咗」。梁鎮宇回應稱，執法問題要需要再深入研究，諮詢文件第一部分未有詳細地寫，討論過供應商如在香港有辦公地點就已受法律管制，數據不在港，就要睇「香港有冇司法管轄權做嘢」。

議員簡慧敏表示，網絡世界無遠弗屆，加上元宇宙存在，香港必須有域外執法權，令將來立法更有效。梁鎮宇指，目前的諮詢文件只討論到第一部分的司法管轄權，他指管轄權是很重要問題，舉例「社交網絡可以喺甲國家，伺服器喺乙國家，資料喺雲端」，諮詢文件初步建議在5個情況下香港有管轄權，包括罪行的任何主要元素在香港發生；犯罪者是香港人；受害人是香港人；目標電腦程式或數據處於香港；犯罪者的作為，已導致或可能導致對香港的嚴重損害(例如導致對香港的基礎建設或公共機構的嚴重損害，或已威脅或可能威脅香港的安全)。他強調目前僅初步研究，待第3部分會深入研究執法問題。